Узбекскому хирургу предъявили иск за клевету о пластике Лободы

https://static.news.ru/photo/62d640be-921b-11eb-8b73-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Узбекский хирург Донийор Чориев получил иск на миллионы рублей за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе. Об этом сообщил главврач клиники Ibatov’s Clinic Нодир Ибатов.

Представители исполнительницы хотят взыскать $172 тысяч (13 млн рублей) за клевету. Врач продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов в Instagram отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни её официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

Как писал NEWS.ru, ранее Лобода опровергла появившиеся слухи, что находится в Узбекистане, где делает себе ринопластику у местного пластического хирурга.

После появления в соцсетях видео с якобы пластической операцией Лободы многие подписчики стали шутить, что певица решила сэкономить и поехала в среднеазиатскую республику «исправлять» нос.