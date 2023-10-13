«Уважайте наше решение»: Брежнева прокомментировала развод с Меладзе Вера Брежнева сообщила, что рассталась с Меладзе с уважением и благодарностью

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Вера Брежнева

41-летняя украинская певица Вера Брежнева впервые прокомментировала свой развод с 60-летним композитором Константином Меладзе, пишет «7 Дней». Исполнительница отметила, что рассталась с бывшим супругом с уважением и благодарностью, а также сообщила, что предпочитает не уточнять причины развода.

В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение, — заявила артистка.

Ранее Брежнева заявила, что развелась с Меладзе, и посвятила этому событию новые песни. Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

После стало известно, что после развода с Меладзе Брежнева лишилась особняка в итальянской Тоскане, где жила последние годы. Сообщается, что Меладзе купил недвижимость до брака с певицей, а значит, она не сможет на нее претендовать. Бывшие супруги все еще владеют двумя общими домами в Италии: в Форте-дей-Марми и в частном районе неподалеку от озера Гарда. По приблизительным оценкам риелторов, каждая вилла стоит от €2 млн.