«У тебя эскортницы брали»: Утяшева припомнила Воле слухи о его изменах

Гимнастка Ляйсан Утяшева впервые публично высказалась по поводу слухов о супружеской неверности супруга — шоумена Павла Воли. В новогоднем поздравлении юмориста она устроила демарш, упрекнув благоверного в отношениях с эскортницами.
Впрочем, сделано это было в форме шутки, поэтому наверняка нельзя сказать, что думает она по этому поводу на самом деле.
В видео, которое Воля
Та соглашается, демонстративно вздыхая и картинно вытирая якобы набежавшую слезу.
Да, про любовь правильно всё? — в очередной раз поинтересовался шоумен у супруги.
Она решила напомнить возлюбленному о его прошлом.
500 рублей, как там у тебя эскортницы брали, — выпалила та в ответ.
После этого светская львица демонстративно вышла из кадра.
Такое поздравление испортить, а! Привет вашим семьям, улыбайтесь и смейтесь с вашими любимыми, несмотря ни на что! — подписал ролик Воля.
Ранее девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, обнародовала фотографию комика в ресторане с комментарием: «И как всё закончилось». Выяснилось, что снимок был сделан задолго до публикации. СМИ позже сообщали, что девушка, которой на вид около 20 лет, на самом деле несовершеннолетняя.
В ответ на это артист заявил, что фотография была сделана незнакомой тайком. По его словам, они с супругой долго смеялись над нелепыми новостями о его измене, когда всё выяснилось. При этом, как писал NEWS.ru, куда больший дискомфорт ему приносят поклонники, которые обвиняют шоумена в супружеской измене.