«У тебя эскортницы брали»: Утяшева припомнила Воле слухи о его изменах

https://static.news.ru/photo/de447ff4-4d06-11eb-997e-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева впервые публично высказалась по поводу слухов о супружеской неверности супруга — шоумена Павла Воли. В новогоднем поздравлении юмориста она устроила демарш, упрекнув благоверного в отношениях с эскортницами.

Впрочем, сделано это было в форме шутки, поэтому наверняка нельзя сказать, что думает она по этому поводу на самом деле.

В видео, которое Воля обнародовал в Instagram, он желает всем семейного счастья, взаимопонимания, равенства и большой любви, время от времени переводя камеру смартфона на супругу и интересуясь, согласна ли она с его мнением.

Та соглашается, демонстративно вздыхая и картинно вытирая якобы набежавшую слезу.

Да, про любовь правильно всё? — в очередной раз поинтересовался шоумен у супруги.

Она решила напомнить возлюбленному о его прошлом.

500 рублей, как там у тебя эскортницы брали, — выпалила та в ответ.

После этого светская львица демонстративно вышла из кадра.

Такое поздравление испортить, а! Привет вашим семьям, улыбайтесь и смейтесь с вашими любимыми, несмотря ни на что! — подписал ролик Воля.

Ранее девушка, работающая в сфере эскорт-услуг, обнародовала фотографию комика в ресторане с комментарием: «И как всё закончилось». Выяснилось, что снимок был сделан задолго до публикации. СМИ позже сообщали, что девушка, которой на вид около 20 лет, на самом деле несовершеннолетняя.

В ответ на это артист заявил, что фотография была сделана незнакомой тайком. По его словам, они с супругой долго смеялись над нелепыми новостями о его измене, когда всё выяснилось. При этом, как писал NEWS.ru, куда больший дискомфорт ему приносят поклонники, которые обвиняют шоумена в супружеской измене.