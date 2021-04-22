Утяшева оформила страховку на случай гибели Воли

https://static.news.ru/photo/72585580-a35b-11eb-a2e0-96000091f725_660.jpg Фото: pavelvolyaofficial/instagram.com

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поздравила своего супруга Павла Волю с 42-летием неожиданным способом — подарила прыжок с парашютом, предусмотрительно оформив страховку на случай гибели артиста. Об этом юморист рассказал в своём Instagram.

Сейчас супруги отдыхают в Дубае в дорогом пятизвёздочном отеле. Они погуляли по пустыне, покатались на арендованном Ferrari и отпраздновали день рождения в ресторане на 122-м этаже самого высокого небоскрёба мира Бурдж-Халифа.

Самым запоминающимся моментом для Воли стал сюрприз от жены. Им стал прыжок с парашютом с высоты четырёх тысяч метров. Как отметил юморист, на площадку его привезли обманом.

Всю жизнь мечтал никогда не прыгать с парашютом. Ещё и Ляйсан предусмотрительно оформила мне страховку на случай смерти, — рассказал он.

Воля пошутил, что за 55 секунд свободного падения вспомнил свою жизнь. При этом скорость составляла 200 километров в час: «Такова была скорость падения моей любви к Ляйсан», посмеялся он.

Теперь юморист хочет отомстить возлюбленной и подарить ей погружение с акулами без акваланга и шлема на Бали.

Ранее Павел Воля озадачил поклонников странным фото с отдыха на Мальдивах. На фото Воля с женой идут по пляжу, смеются, а на заднем плане стоит палатка.