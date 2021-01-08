Утяшева на отдыхе устроила фотосессию в купальниках

Бывшая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, и детьми, Софией и Робертом, отдыхает на Мальдивах. В один из вечеров звёздная пара решила устроить фотосессию. Воля снимал, а его жена в разных купальниках красовалась перед камерой.
Снимки появились на официальной странице Утяшевой в социальной сети.
Легендарный фотограф Павел Воля и начинающая модель Ляйсан Утяшева представляют серию купальников. Ваш выбор? — написала супруга юмориста в Instagram.
Подписчики вновь восхитились фигурой звезды. Большинство комментаторов отметили, что Ляйсан во всех купальниках хороша, однако те, кто решил проголосовать, выбрали белый, состоящий из топа-бандо и мини-бикини.
Как ранее передавал NEWS.ru, Ляйсан Утяшева предложила запустить предновогодний челлендж вслед за Викторией Бекхэм.
В своём Instagram она выложила видео, на котором демонстрирует растяжку — закидывает ногу с мишурой себе за голову, а потом поднимает и другую. Таким образом, получилась своеобразная ёлка.