Утяшева на отдыхе устроила фотосессию в купальниках

https://static.news.ru/photo/55ca4034-5330-11eb-acd9-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Бывшая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, и детьми, Софией и Робертом, отдыхает на Мальдивах. В один из вечеров звёздная пара решила устроить фотосессию. Воля снимал, а его жена в разных купальниках красовалась перед камерой.

Снимки появились на официальной странице Утяшевой в социальной сети.

Легендарный фотограф Павел Воля и начинающая модель Ляйсан Утяшева представляют серию купальников. Ваш выбор? — написала супруга юмориста в Instagram.

Подписчики вновь восхитились фигурой звезды. Большинство комментаторов отметили, что Ляйсан во всех купальниках хороша, однако те, кто решил проголосовать, выбрали белый, состоящий из топа-бандо и мини-бикини.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ляйсан Утяшева предложила запустить предновогодний челлендж вслед за Викторией Бекхэм.

В своём Instagram она выложила видео, на котором демонстрирует растяжку — закидывает ногу с мишурой себе за голову, а потом поднимает и другую. Таким образом, получилась своеобразная ёлка.