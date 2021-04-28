Утяшева из-за депрессии чуть не отказалась от шоу «Танцы»

Бывшая гимнастка, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева рассказала, что впала в депрессию после рождения ребёнка. Из-за этого она долго не соглашалась вести шоу «Танцы», пишет «Экспресс газета».
Телепродюсер Вячеслав Дусмухаметов долго уговаривал ведущую, и в итоге она дала своё согласие. Сейчас она очень рада, что всё так закончилось.
Рада, что Вячеслав Дусмухаметов меня уговаривал. Потому что мой муж записывался в Comedy, а я была жёстко кормящая мама на третьем месяце с постбеременной депрессией. И он мне говорил: «Ляся, я очень хочу сделать проект и вижу там тебя». Три часа мне предлагал стать ведущей со словами: «Ты сама не понимаешь, от чего отказываешься», — поделилась ведущая.
Она также отметила высокий профессионализм продюсера, которому удалось создать проект мирового масштаба.
Ранее Утяшева рассказала о трудностях работы с детьми в США. По её словам, в Америке существует множество законов, о которых она и не догадывалась.
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