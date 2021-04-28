Утяшева из-за депрессии чуть не отказалась от шоу «Танцы»

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Певица Валерия заявила, что все оставшиеся участники шоу «Маска» — Заяц, Змея, Лама и Крокодил — очень разные. При этом она отдельно высказалась об одном из исполнителей, пишет Sobesednik.ru.

Единственное, могу сказать, что Заяц — представитель юмористического жанра. Он не вокалист абсолютно точно, — отметила артистка. Однако, добавила звезда, он настолько харизматичен, что за него активно голосуют зрители. Валерия...