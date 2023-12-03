Ротару полностью содержит Шамана Utro: Ротару перевезла 29-летнего внука Шамана с Украины в США и содержит его

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Портал Utro.ru пишет, что народная артистка СССР София Ротару на фоне конфликта на Украине перевезла из страны в США своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко, который выступает под творческим псевдонимом SHMN, или Шаман. По данным портала, артистка оплачивает своему наследнику все счета и фактически содержит его.

В публикации говорится, что Шаман пытается построить музыкальную карьеру в Штатах. Utro.ru уточняет, что Евдокименко не подражает российскому исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов), так как свой псевдоним внук Ротару выбрал еще в 2017 году. По информации портала, Шаман подписал несколько контрактов с заграничными лейблами и записывал дуэты с американскими и украинскими музыкантами.

С февраля 2022 года Ротару стала редко появляться в медийном пространстве. Однако недавно в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала пост с поздравлением соотечественников с Днем достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году, в годовщину начала «оранжевой революции». Ранее Ротару заявляла, что с самого начала спецоперации поддерживает Украину и собирается помогать родине. При этом сама артистка переехала в США, сообщал продюсер Леонид Дзюник.