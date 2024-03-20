Устроил дебош и укусил официантку: что натворил Кологривый в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил дебош и подрался с работниками ресторана в Новосибирске. Зачем Кологривый укусил официантку, как его оправдывают и что ему теперь грозит?

Где произошел инцидент с Кологривым

В ночь с 18 на 19 марта актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске. Он отдыхал там с двумя приятелями и своим менеджером. Как сообщает издание «Абзац», актер был сильно пьян, и в этом состоянии устроил скандал с работниками ресторана.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали «Абзацу» сотрудники ресторана.

Как удалось выяснить, актер начал приставать к одной из официанток, которая уже закрыла смену. Отмечается, что актер лег к девушке на колени и предлагал поехать с ним в гостиницу. Когда она отказала, Кологривый разозлился, укусил ее за ногу, заламывал девушке руки и трогал за интимные места. После он напал сотрудников заведения, которые пытались его успокоить, и в процессе сбросил футболку.

Уже утром руководство ресторана связалось с представителями актера, чтобы решить ситуацию — Кологривому предложили извиниться и подарить цветы пострадавшей. Сообщается, что ответного шага со стороны актера не последовало.

В полиции Новосибирска подтвердили ТАСС, что проводят проверку случившегося. Пока неизвестно, что грозит Кологривому за такое поведение.

В беседе с NEWS.ru агент актера подтвердила информацию об инциденте в ресторане, но заверила, что «конфликт был улажен по согласию сторон».

«Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — заявила она.

От дополнительных комментариев агент отказалась.

Позднее «НГС.Новости» сообщило, что Кологривого задержали в Новосибирске и доставили в отделение полиции. В ГУ МВД «Звезде» рассказали, что в правоохранительные органы поступило заявление о грубом нарушении общественного порядка в заведении общепита. Проводится проверка, сотрудники разбираются в случившемся.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Как прошла встреча с поклонниками в Новосибирске

16 марта Кологривый устроил скандал на встрече с поклонниками в Новосибирске. Как пишет NGS.RU, он поругался с организаторами, которых обвинил в «панибратском отношении» к людям, которых он привез «развивать кино в Новосибирске». Звезда «Слова пацана» приехал в город на кинофестиваль «Семейные традиции».

«Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению», — объявил Кологривый.

В Корпорации развития Новосибирской области сообщили изданию, что причиной конфликта стало «недопонимание» с руководством кинотеатра «Победа».

Как комментируют в Сети «укус Кощея»

В соцсетях поведение звезды «Слова пацана» встретило резкое осуждение. Ему предложили продемонстрировать свою смелость и резкий характер в зоне СВО.

«Зазнался, еще бы — столько автограф-сессий подряд давать», — смеются в комментариях.

«Пусть на фронт идет, мужикам смелость показывает», — рассерженно комментирует Julie Arakawa.

«Госпожа Мизулина, а не пора ли данному персонажу посетить военкомат?» — задается вопросом Александр.

Кроме того, Кологривого сравнили с актером Алексеем Паниным, который ранее сам призвал «угомонить» молодую звезду.

«Еще в начале его пути по множественным интервью после „Слова пацана“ мне показалось, что чувак напоминает психотип Панина, когда тому крышу снесло после успеха „Жмурок“. Ну, все так и вышло, какая печаль. Актер-то он реально классный, но человек, по всей видимости, не айс... И синька — дно, не бухайте сильно, друзья», — пишет в комментариях NEWS.ru пользователь Сашенька.

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