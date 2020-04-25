Уставшая от самоизоляции Лолита обрезала волосы на камеру

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Музыкант и исполнитель Юрий Лоза высказался в поддержку Даны Борисовой, которая открыто предлагает эскорт-услуги. По словам композитора, подобное раньше предлагали и ему. В среде артистов это не является чем-то сверхъестественным.

Мне предлагали деньги за видеопоздравления юбилярам. Фирма-посредник планировала подобные услуги для заказчиков. Раньше подобные услуги называли «пригласить свадебного генерала». Сегодня подобное называется «торговля лицом», — заявил он в интервью «Вечерней...