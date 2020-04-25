Уставшая от самоизоляции Лолита обрезала волосы на камеру

Российская певица Лолита Милявская, пообещав «стричься на лысо», ножницами обрезала волосы. Артистка записала процесс и поделилась с 2,9 млн подписчиков в Instagram.
Лолита сопроводила видео подписью: «Изменить себя, не изменяя себе».
Нет, это не челлендж какой-нибудь. Просто надоело всё это, надоело. Я буду стричься на лысо, — заявила Лолита, укорачивая причёску.
Как писал NEWS.ru, региональные режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.
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