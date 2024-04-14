«Устал от внимания»: Кологривый признался, что чувствует себя рок-звездой Кологривый признался, что устал от публичного внимания в свой адрес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV признался, что устал от бесконечного публичного внимания к своей персоне. Отвечая на вопрос интервьюера, артист подтвердил, что ощущает себя рок-звездой.

У меня у самого такое ощущение [рок-звезды]. Я с этим только встречаюсь, знакомлюсь. Мне иногда от этого неудобно очень. Я как будто не чувствую в этот момент, что я — это я. Появляется какой-то другой Никита, и от этого колоссального количества внимания и ответственности я иногда как будто из сна выхожу. Вот когда я один дома, я думаю: господи, это я сейчас там это говорил? Кошмар какой, — сказал он.

Кологривый выразил уверенность, что с такой проблемой сталкивается любой публичный человек. По его мнению, умение справляться с пристальным вниманием приходит с опытом. Но прежде, отметил он, необходимо «набить шишки».

И пускай люди смотрят на меня и учатся, как не надо делать. Это тоже важно, — сказал артист.

Кологривый добавил, что устал от внимания публики. По его словам, он чувствует себя так, словно оказался «под увеличительным стеклом».

Все мои действия, все мои высказывания иногда преподносятся совершенно не так, как я говорил. Но я понимаю, что это мой новый путь взросления в творческой жизни, поэтому я стараюсь сейчас все грамотно взвешивать перед тем, как сказать. Месяц назад такого не было, — признался актер.

Кологривый также рассказал, что, будучи в ИВС, написал для дочери поэму и сказку. Он объяснил, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. По словам артиста, писательство пришлось ему по душе.