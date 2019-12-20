https://static.news.ru/photo/df503e1e-238c-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певицу Любовь Успенскую сравнили с Веркой Сердючкой из-за одинакового наряда с тюрбаном на голове. В переливающемся платье Успенская снималась в новой программе.

Певица опубликовала фото в новом образе и просила у поклонников, как он им нравится.

Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, приезжал отдельный стилист, — подписала снимок артистка.

Новый образ певицы не остался незамеченным. Но многим показалось, что Успенская очень смахивает на Верку Сердючку. «Перебор», «Сердючка», «На Сердючку похожа. Извините, конечно» — пишут поклонники звезды.

Некоторые пришли к выводу, что тюрбан не идёт Успенской, о чём и написали в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская получила травму во время съёмок клипа на песню «Люба всегда права». В нём артистка снялась в роли уборщицы.