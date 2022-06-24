Успенской грозит до пяти лет тюрьмы после инцидента с собакой Успенской грозит до пяти лет тюрьмы за избиение собаки в присутствии детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российской певице Любови Успенской грозит до пяти лет уголовного заключения за избиение собаки в присутствии несовершеннолетних. Согласно психологической экспертизе, она травмировала психику троих детей, которые находились рядом во время совершения преступления, сообщает Mash.

Ранее дизайнер Анна Кауфман обвинила Успенскую в избиении её французского бульдога рукояткой от ошейника. Сама певица объяснила, что сделала это с целью защитить собственную собаку. Позднее Кауфман опубликовала видео, на котором Успенская оскорбляет ее в присутствии троих детей. Позднее она подала в суд.

Экспертиза показала, что у детей присутствуют признаки посттравматического синдрома — нарушение памяти, ночные кошмары и учащенный пульс.

Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечёт за собой наказание от штрафа до лишения свободы до пяти лет, — заявил адвокат Кауфман Александр Добровинский.

Ранее Успенская в социальных сетях поделилась информацией о пополнении в своей семье. Новым членом оказался котенок, которого подарил женщине артист Николай Басков. У него недавно родила кошка Шанель, певец решил сам найти малышам новый дом.