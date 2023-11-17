Успенская запишет трек с исполнителем песни «Мы бежим как будто от гепарда» Рэпер Cygo анонсировал запись третьего трека с Успенской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Новый совместный трек запишут шансонье Любовь Успенская и белорусский рэпер Cygo. Об этом сам рэпер сообщил NEWS.ru за кулисами конкурса «Краса России», что проходит в Москве 17 ноября. Анонсированная работа станет третьей в совместном творчестве артистов двух поколений.

Я бы хотел записать третий хит с Любовью Успенской, и скоро мы его выпустим. Любовь Успенская – это душа, я ее фанат с детства, — сказал Cygo.

Первой работой Успенской и Cygo стал ремейк на хит рэпера из 2018 года «Мы бежим с тобой как будто от гепарда». Также артист признался, что мечтает спеть с украинской артисткой Ани Лорак.

Еще я бы хотел фит с Ани Лорак. Она очень красивая, — заявил рэпер.

При этом среди своих музыкальных фаворитов молодой человек назвал представителей другого жанра: Скриптонит, Andro и Баста.