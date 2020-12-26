Успенская забыла о конфликте и поздравила дочь с днём рождения

https://static.news.ru/photo/7638e906-484f-11eb-8649-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина и Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Российская певица Любовь Успенская на своей официальной странице в социальной сети опубликовала пост, в котором поздравила свою дочь Татьяну Плаксину с 31-м днём рождения.

Такое поздравление от королевы отечественного шансона для многих поклонников стало неожиданностью. Дело в том, что Успенская и Плаксина уже год конфликтуют друг с другом. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать «королеву шансона» претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

В своём Instagram певица написала, что 27 декабря 31 год назад стало для женщины самым счастливым днём в жизни. Именно тогда на свет появилась её дочь Татьяна.

Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и счастливой. С днём рождения! — обратилась певица к имениннице.

Как передавал NEWS.ru, Татьяна Плаксина сообщила, что начала лечение в США.

Ранее Плаксина получила тяжёлые травмы, упав с велосипеда. Девушка понадеялась, что теперь сможет «вернуть былую улыбку».