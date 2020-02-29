Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Успенская очаровала поклонников новым фото в мини-платье. Снимок артистка сделала перед выступлением в Уссурийске.

Артистка предстала перед фанатами в томной позе в обтягивающем платье сиреневого цвета. В нём слегка просвечивается и бюст королевы русского шансона.

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Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! — подписала фото певица.

Поклонников восхитил и наряд певицы, и ей стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.

Ну разве это законно — так выглядеть? — написал комплимент один из подписчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.

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