Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! — подписала фото певица.
Поклонников восхитил и наряд певицы, и ей стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.
Ну разве это законно — так выглядеть? — написал комплимент один из подписчиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.