https://static.news.ru/photo/a4a8fec8-5b49-11ea-a29d-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Успенская очаровала поклонников новым фото в мини-платье. Снимок артистка сделала перед выступлением в Уссурийске.

Артистка предстала перед фанатами в томной позе в обтягивающем платье сиреневого цвета. В нём слегка просвечивается и бюст королевы русского шансона.

Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! — подписала фото певица.

Поклонников восхитил и наряд певицы, и ей стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.

Ну разве это законно — так выглядеть? — написал комплимент один из подписчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.