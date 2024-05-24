Успенская столкнулась с «нежелательным гостем» на «Новой Фабрике звезд» Киркоров в составе жюри разочаровал Успенскую в финале «Новой Фабрики звезд»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская, выступившая в финале музыкального телешоу «Новая Фабрика звезд», рассказала поклонникам в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что присутствие певца Филиппа Киркорова в составе жюри разочаровало ее. Она обратила внимание на то, что ее коллега вел себя так, будто бы между ними не было конфликта, — он кивал головой и еле заметно улыбался.

Единственное, что меня разочаровало, — это присутствие Киркорова в жюри, но в целом финал удался, — написала артистка в соцсети.

Успенская выступила на проекте вместе с двумя финалистками Марией Гордеевой и Нонной Еганян. Они исполнили совместную композицию «К единственному нежному», которая, по словам певицы, получилась очень трогательной. Несмотря на пребывание Киркорова в жюри, Успенская, по ее словам, осталась довольна общим результатом финального выпуска.

В начале года между Успенской и Киркоровым вспыхнул конфликт. Тогда артистка заявила, что считает его женоненавистником. Тот в свою очередь не согласился с этим утверждением и подал на нее в суд с целью взыскать моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.

Киркоров позднее назвал Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница приняла такие подарки за должное и стала «попрошайничать». Потом Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Филиппа Киркорова.