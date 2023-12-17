Успенская спела в дуэте с мужчиной: кто он, при чем здесь Матвиенко и ФСО Успенская спела в дуэте со своим поклонником Владиславом Тюльпановым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

В Сети появились кадры, на которых певица Любовь Успенская исполняет композицию в дуэте в молодым мужчиной. Кто он, при чем здесь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ФСО (Федеральная служба охраны)?

С кем поет Любовь Успенская на видео

В российских Telegram-каналах разошлись кадры, на которых артистка стоит на сцене вместе с молодым человеком. Дуэт исполняет композицию «К единственному, нежному». Вокалисты держатся за руки, однако Успенская периодически пытается отстраниться от мужчины, но тот ей этого не позволяет. Под конец ролика молодой человек обнимает артистку за талию и прижимает к себе.

Журналисты канала «Бабская курилка» утверждают, что рядом с Успенской находится сын покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Владислав.

Кто такой Владислав Тюльпанов

Молодой человек является братом российской телеведущей Миланы Тюльпановой, которая известна как соосновательница благотворительного фонда «Звезды детям». О том, кто такой Тюльпанов известно из его комментария в социальной сети.

«Кто-нибудь может мне объяснить, что это за ребенок, зачем ему ФСО и с <...> [чего вдруг] ФСОшники таранят машины, потому что там какая-то „потенциальная угроза“? Я вообще не поняла, почему он себя к Господу богу приравнивает. Кто это вообще такой?» — написала пользовательница к публикации VLADISLAV_TULPANOV1.

«Объясню вам лично! Этот молодой человек Крёстный сын Председателя Совета Федерации (Матвиенко В. И.). Она на минуточку второе лицо после Президента страны! Также отец этого молодого человека был сенатором в Совете Федерации», — ответил пользовательнице аккаунт Тюльпанова.

В 2020 году Тюльпанов дал интервью StarHit. В нем он рассказал о том, как год жил в Таиланде и вел блог, развивая социальные сети. Кроме того, у молодого человека есть бизнес.

«Рекламу предлагали и услуги по бартеру тоже. Предложения рассматриваю разные. Реклама у меня стоит от 50 до 100 тысяч рублей. Но это не основной доход. Деньги получаю больше в сфере бизнеса», — рассказал мужчина.

Тюльпанов отметил, что живет в Москве в квартире вместе с сестрой и мамой. По его словам, это не съемное жилье, а собственное.

Тюльпанов также признавался, что его сердце не свободно. Как рассказал молодой человек, его избранница «из достойной семьи, немного его старше». По словам Тюльпанова, девушка интересуется иностранными языками, путешествует, любит заниматься спортом.

Фото: Социальные сети Любовь Успенская и Владислав Тюльпанов

Какие отношения у Тюльпанова и Успенской

В 13 лет молодой человек пришел на программу к Андрею Малахову «Сегодня вечером», в которой признался, что является поклонником артистки.

«[Я люблю Успенскую] за то, как она душевно поет. Это просто непередаваемо. Я, как ее слушаю, у меня прямо сердце замирает», — признался подросток, после чего звезда его приобняла.

Вместе Успенская и Тюльпанов в телестудии исполнили «К единственному, нежному». В конце исполнители обнялись.

В одном из интервью Тюльпанов признался, что его семья дружна с Успенской. Мужчина назвал певицу своим дорогим и близким человеком, которого он «всегда поддерживает и уважает».

«Знаю Успенскую много лет, могу сказать, что она самая искренняя и добрая из всех, с кем я знаком. Когда умер мой отец, был развод Миланы с Кержаковым, именно Успенская поддержала нашу семью, в частности, заступалась за нас в СМИ. Люба была рядом», — вспоминал Тюльпанов.

В сентябре 2023 года мужчина заступился за хирурга Тимура Хайдарова, из-за чего поссорился со звездой. Речь идет о конфликте Александра Вдовина с медиком — тогда Тюльпанов предложил актеру публично извиниться перед врачом.

«Люба на меня очень обиделась, поэтому теперь я хочу взять свои слова обратно. Подробно изучив историю Вдовина, я могу понять, почему он дошел до оскорблений. Его здоровью, действительно, был нанесен вред», — оправдывался молодой человек позднее, принеся извинения артистке.

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