Успенская рассказала о песне, принесшей ей первый «Золотой граммофон» Успенская: Жуков написал песню «Безответно» после подарка ему на день рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российская певица Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявила, что песня «Безответно», которая принесла ей первую награду «Русского радио», была написана Сергеем Жуковым после ее подарка на его день рождения. По словам исполнительницы, тогда лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» исполнял для жены ее песню, она появилась на сцене и запела второй куплет, после такого сюрприза Жуков заявил, что хочет спеть дуэтом, передает корреспондент NEWS.ru.

Это была песня «К единственному, нежному». Первый куплет он пел для жены. Я неожиданно вышла на сцену, он не ожидал, и начала второй куплет. Он обалдел. Тогда он сказал, что мечтает спеть со мной дуэтом, — сказала Успенская.

Артистка добавила, что, когда Жуков написал песню петь «Безответно», он сразу предложил исполнить ее вместе.

Сейчас мы понимаем, что сделали правильно, записав дуэт. Потому что песня потрясающая, — заключила певица.

Ранее участник российского дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что песню «Нежная», за которую они со Стасом Костюшкиным получили уже седьмой «Золотой граммофон», создали вместе, в чем и есть суть их коллектива. Клявер отметил, что у него был только первый куплет и не было припева. Тогда он позвонил коллеге, а тот быстро прислал ему слова к композиции, ставшей шлягером.