Успенская рассказала, каким артистам пока можно «отдохнуть» Успенская заявила, что ряду артистов можно отдохнуть в тяжелое для страны время

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Любовь Успенская

В России есть такие артисты, которым можно отдохнуть и не давать концерты в тяжелое для страны время, заявила певица Любовь Успенская в студии «Русского Радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», комментируя отмену выступлений звезд после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам звезды шансона, речь идет об исполнителях, которые не несут в себе ничего полезного. При этом Успенская считает, что ее песни дарят людям надежду, веру и свет, поэтому она не имеет права не проводить концерты.

Есть артисты, которым можно отдохнуть. Те артисты, которые не несут ничего полезного в этот момент, когда сегодня мы всей страной сплочены в одном несчастье, горе. Я считаю, что я та певица, которая имеет право не отменять свои концерты, потому что песни, которые я пою, несут надежду, веру, свет, — сказала Успенская.

Артистка также рассказала о разговоре с командиром из Донбасса с позывным Зять, который заявил, что военные идут в бой с песней Успенской «По полюшку». Певица заявила, что артисты являются кастой, которая в любом горе становится еще сильнее, и не могут опускать руки. По словам Успенской, 28 марта она выступит на первом после трагедии в «Крокус Сити Холле» концерте, который начнет с минуты молчания в память о жертвах.

Ранее певец Денис Клявер заявил, что концерты являются для людей своеобразным сеансом музыкальной психотерапии. Артист считает, что после теракта в «Крокус Сити Холле» не стоит отменять массовые мероприятия, поскольку они сплачивают зрителей и помогают забыть о каких-то сложностях. Но, по словам Клявера, на всех концертах должна быть обеспечена соответствующая охрана.