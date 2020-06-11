Успенская рассказала, что готовит сюрприз с женихом Бузовой

https://static.news.ru/photo/4a3377fe-ac73-11ea-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская и Ольга Бузова Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская поделилась фотографией, на которой она позирует с блогером Давидом Манукяном, положив голову ему на плечо.

Артистка призналась, что «просто влюбилась в этого замечательного парня», и рассказала, что совместно с Манукяном готовит для своих поклонников какой-то сюрприз. Подробностей Успенская раскрывать не стала и предложила подписчикам самим догадаться, что она имеет в виду.

Любаня! Готовишься стать матерью? — предположил Владимир Винокур, народный артист РСФСР.

Другие подписчики пришли к выводу, что речь идёт о совместном дуэте с блогером или даже трио с Манукяном и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь певицы Любови Успенской выступила с очередными обвинениями в отношении своей матери. В этот раз девушка опубликовала в соцсетях заявление, что «быдло правит бал», а звёзды шоу-бизнеса танцуют для него. И её мать не исключение.