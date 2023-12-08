Успенская раскрыла, как будет встречать Новый год Певица Успенская рассказала о желании оказаться с близкими в Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская рассказала, что хотела бы в новогоднюю ночь оказаться со всеми своими близкими людьми. В разговоре с KP.RU артистка подчеркнула, что обычно отмечает Новый год на работе. При этом исполнительница отметила, что после полуночи, встретившись с родными, она вновь готова вернуться к выступлениям.

Так и отмечаем Новый год на работе. Дай бог в 12 часов ночи оказались бы где-нибудь вместе со всеми моими близкими людьми, которые меня окружают. И в 12 ночи мы могли поднять бокалы и загадать желание, а потом можно работать хоть до утра, — поделилась Успенская.

По словам артистки, все ее главные желания связаны со счастьем дочери Татьяны. Успенская призналась, что ей бывает очень тяжело, когда дочери не бывает рядом. Она рассказала, что два года назад Татьяна встречала Новый год в США. Певица отметила, что тогда ее единственным желанием было услышать голос дочери.

В 12 ночи я подошла к елке и сказала: «Спасибо тебе большое, Новый год!» И попросила, чтобы я услышала Танин голос. <...> И чудо свершилось. <...> Поэтому если желание искреннее и если этого очень хотеть, то я уверена, что оно обязательно сбудется, — отметила Успенская.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что встретит Новый год в кругу семьи. Исполнитель пояснил, что старается успеть домой к полуночи, даже если планирует выступления в ночь с 31 декабря на 1 января.