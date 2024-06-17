«Буду честна»: Успенская раскритиковала Жасмин, исполнившую песню Пугачевой Успенской не понравилось исполнение Жасмин песни Пугачевой на шоу «Три аккорда»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российская певица Жасмин (Сара Шор) в финале музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале исполнила песню Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Однако выступление артистки не понравилось жюри. Так, Любовь Успенская заявила, что это был не лучший выход Жасмин.

Ты знаешь, с тобой не скучно — каждый раз ты нас удивляешь потрясающими выступлениями. Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна, — сказала Успенская.

Народный артист России Александр Розенбаум добавил, что композиция совсем не подошла Жасмин эмоционально, но с технической точки зрения артистка справилась с песней хорошо. Актриса Ирина Апексимова и шансонье Михаил Шуфутинский похвалили Жасмин за талант.

Ранее певица Ирина Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар!», которые исполняли ее песни в ходе программы. Во время очередного выпуска исполнительница наблюдала за конкурсантами по видеосвязи и выступила в качестве судьи. Артистке не понравились выступления групп «Лейся, песня» и «Стрелки», однако она высоко оценила исполнение песни коллективом «Балаган Лимитед», которые выбрали хит «Угонщица». Аллегрова наградила их максимальным баллом.