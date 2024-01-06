Успенская против Лапиной в суде. Кто прав в скандале на новогоднем огоньке? Автор песни «По полюшку» Лапина подаст в суд на Любовь Успенскую

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская на съёмке «Новогодней ночи на Первом канале»

Автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую. В чем причина конфликта, какие подробности известны?

Почему Лапина подаст в суд на Успенскую

По информации MK.RU, Наталья Лапина будет судиться с Любовью Успенской из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. По ее словам, артистка поет ее хит на протяжении трех лет, но не считает нужным платить отчисления за авторские права.

Композитор подчеркнула, что ей обидно из-за того, что певица зарабатывает деньги на ее музыке.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — объяснила Лапина.

Она также рассказала, что хотела договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, но та отказалась идти на компромисс.

«Я бы Успенской продолжала писать, вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору не хочу с ней связываться», — прокомментировала композитор.

Почему Киркоров подал в суд на Успенскую

В декабре 2023 года народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Любови Успенской. Он обратился в суд из-за того, что в интервью журналистке Алене Жигаловой исполнительница назвала его женоненавистником.

При этом защитники Киркорова отметили, что он уже 30 лет поет о женщинах и любви к женщинам. Поп-король оценил моральный ущерб в 10 млн рублей. Также с Успенской могут взыскать два миллиона рублей за судебные издержки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Адвокат Успенской Елена Сенина заявила, что певица восприняла информацию об иске как малозначительную.

«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства и как малозначительную. В настоящий момент у артистки огромное количество творческих планов. Скоро ведь юбилейный концерт. Кроме того, и даже в первую очередь, Любовь Залмановна считает важным внести свой посильный вклад в помощь стране в СВО — она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное», — сказала она.

В какие еще скандалы попадала Успенская

В 2018 году дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию в Коста-Рике. Она сломала челюсть и потеряла несколько зубов. Тогда отношения артистки с наследницей испортились, хотя именно она оплачивала Плаксиной дорогостоящие операции.

Дело в том, что отец Плаксиной настраивал ее против мамы. Кроме того, девушка употребляла запрещенные вещества.

Наладить отношения с дочерью Успенская смогла в 2022 году: тогда Плаксина похудела, сделала зубы, наняла стилиста и визажиста, а также занялась музыкальной карьерой. Успенская выступает продюсером наследницы.

Летом 2022 года певица оказалась в центре еще одного скандала: она с кулаками набросилась на соседскую собаку и обругала хозяйку животного. Владелица собаки обратилась к адвокату Александру Добровинскому.

Сама Успенская объяснила, что в тот момент была на прогулке с дочерью и своим йоркширским терьером Джюни. Она заявила, что на питомца напали собаки соседей, арендующих дом напротив.

«В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать», — объяснила певица.

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