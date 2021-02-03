Любовь Успенская показала маленькую девочку, заменившую ей дочь

https://static.news.ru/photo/ad865eb6-6654-11eb-a498-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Звезда русского шансона Любовь Успенская опубликовала фото с маленькой девочкой по имени Николь, которую она опекает в настоящее время. Она представила малышку своим подписчикам, пообещав, что их вскоре ждёт много интересного.

Давайте поддержим юную Николь в её начинаниях. Эта девочка моя радость и моя отдушина. Мы приготовили для вас множество интересностей, — подписала фотографию в Instagram Успенская.

instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенская дала понять подписчикам, что трёхлетняя крошка не обделена талантами и вскоре можно ожидать их совместного появления на сцене. Кроме того, королева шансона, по всей видимости, смотря на малышку, вспоминает о своей собственной дочери, которая в настоящее время проживает в США и не стремится поддерживать отношения с мамой.

Как сообщал NEWS.ru, Любовь Успенская, прожив в браке с бизнесменом Александром Плаксиным 30 лет, в конце января твёрдо решила развестись. При этом во время бракоразводного процесса королеве шансона придётся поделить с Плаксиным апартаменты в США стоимостью примерно в $1 млн и загородный особняк в Подмосковье, который стоит примерно 150 миллионов рублей.