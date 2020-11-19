Успенская призналась в проблемах с психикой из-за конфликтов с дочерью

https://static.news.ru/photo/5fb0b3aa-2a7f-11eb-8698-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagam.com

Певица Любовь Успенская рассказала, что из-за многочисленных выходок её дочери Татьяны Плаксиной ей пришлось обратиться к психологу.

По словам исполнительницы шансона, она никогда не думала, что обратится за психологической помощью, но последние события в её жизни надорвали что-то внутри неё.

Я почувствовала, что уже не могу самостоятельно справится с той болью, которая внутри, — написала она на своей странице в Instagram.

Успенская обратилась к специалисту по квантовой психологии, которые изучают глубокие причины происходящих нежелательных событий. Уже после первого сеанса она почувствовала облегчение, вдохновилась на то, чтобы творить и жить дальше.

В настоящее время Любовь Успенская находится в затяжном конфликте с собственной дочерью.

Как писал NEWS.ru, в январе дочь Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок.