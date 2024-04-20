Успенская пришла на вручение премии «Шансон года — 2024»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская появилась на вручении премии «Шансон года», передает корреспондент NEWS.ru. Ранее сообщалось, что она может не появится из-за проблем со здоровьем.

Ряд Telegram-каналов распространил информацию, что королеве шансона стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. СМИ писали, что окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Также они сообщали, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.

Певец Филипп Киркоров ранее подал иск к Успенской на 10 млн рублей. Поводом для иска послужили заявления артистки о «женоненавистничестве» певца, которые она сделала в ходе интервью.

Любовь Успенская дала интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то что «30 лет поет о любви к женщинам». Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли ему моральный ущерб. Помимо компенсации, с Успенской также планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.

Адвокат певицы Елена Сенина позже заявила, что Успенская спокойно приняла новость об иске, который подал на нее Киркоров. Юрист подчеркнула, что певица отнеслась к этой ситуации с «чувством собственного достоинства».