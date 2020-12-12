Успенская потратила $10 тысяч на психолога

https://static.news.ru/photo/14e01eda-3d83-11eb-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певица Любовь Успенская после конфликта с дочерью обратилась за помощью к психологу. Она потратила на реабилитацию $10 тысяч (около 730 тысяч рублей).

Королева русского шансона заплатила специалисту по имени Инна внушительную сумму после конфликта с дочерью Татьяной Плаксиной. Успенская начала ходить к психологу около месяца назад и уже ощутила первые результаты. Певица даже опубликовала в Instagram фото дочери и её возлюбленного и рассказала, что ей стало легче на душе, сообщает издание «Народные новости».

Сеансы терапии даются Успенской тяжело. После них певица чувствует себя обессиленной и много плачет. Из-за этого у звезды подскочило давление и ей пришлось обращаться к медикам. Успенская начала чистить сосуды головного мозга. Кроме того, возможно для релаксации она решила приобрести люксовый автомобиль за 50 млн рублей.

Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После молодая женщина улетела в США к отцу, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона бранью.

Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская решила отказаться от участия во многих новогодних съёмках на телевидении. Она также добавила, что всё-таки снялась в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» и ещё парочке программ.