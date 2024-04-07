Успенская, откровенные наряды, Долина: как живет певица Mia Boyka

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Mia Boyka (Мария Бойко)

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) недавно поделилась историей судьбоносного знакомства с королевой шансона Любовью Успенской. Чем известна певица, за что ее критиковала Лариса Долина, почему недолюбливают в Сети?

Как Mia Boyka познакомилась с Успенской

Певицы Mia Boyka и Любовь Успенская впервые столкнулись в туалете. Как рассказала артистка, она поделилась с коллегой туалетной бумагой, после чего между ними завязался диалог.

«На Первом канале есть программа „Три аккорда“. Там я познакомилась в туалете с Любой Успенской, я ей передавала туалетную бумагу. Она сидела в жюри и между моторами забежала в кабинку. А там нет бумаги. И я такая: „Держите!“ Я всегда беру с собой, потому что зачастую на площадках нет бумаги. И так у нас неожиданно завязался диалог», — рассказала Mia Boyka в «Шоу Воли».

Через некоторое время после знакомства с Успенской репертуар Бойко пополнился песней в стиле шансон. Вместе с Михаилом Шуфутинским она представила композицию «Помада на щеке». Молодая певица отметила, что королева шансона высоко оценила ее творчество.

«Люба сказала: «Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона», — поделилась Бойко.

Чем известна Mia Boyka

Будущая певица родилась в 1997 году в деревне Захонье-2 в Ленинградской области. Еще в школе Бойко начала увлекаться написанием песен и музыки.

Окончив школу, Бойко поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова на факультет бизнеса. После выпуска она поступила в магистратуру на факультет «менеджмент в инновационном предпринимательстве».

«Когда ты из деревни (я же 18 лет в деревне прожила), переезжая в Москву, отчетливо это понимаешь. Потому что воздух в Москве, конечно, другой, не такой, как у меня дома или в Карелии, на Алтае, куда мы летаем отдыхать», — отмечала Mia Boyko на деловой встречи об экологии, состоявшейся в рамках ВМФ-2024.

Продюсером девушки стал исполнитель T-killah (Александр Тарасов). У них вышло как несколько совместных песен («Мама не в курсе», «Лед и ночь», «Лепесток»), так и сольные альбомы Бойко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Mia Boyka (Мария Бойко)

Летом 2020 года у певицы вышел дуэт с Егором Шипом «Пикачу», занявший первое место в публикуемом порталом Top Hit чарте самых популярных музыкальных видео на YouTube и второе место в сводном чарте Top Radio & YouTube Hits. Клип на эту песню при бюджете в 50 тысяч рублей собрал почти 100 миллионов просмотров.

В марте стало известно, что Mia Boyka прекратила работать с T-killah. По словам артистки, между ней и продюсером произошел неприятный разговор. Бойко рассказала, что Тарасов предложил ей разойтись, заплатив ему 150 миллионов рублей.

«У моего бывшего парня была очень состоятельная семья, и мне кажется, что T-Killah просто решил таким образом на мне заработать. То есть он сам предложил мне уйти и выкупить себя. Он предложил мне самой найти клиента, который выкупил бы меня за 150 млн. Для меня это были большие деньги. А дальше произошло самое ужасное: он запретил мне на полгода выпускать треки, снял меня со всех премий, на которые я была номинирована, а я ничего не могла сделать, потому что мое имя принадлежало ему и я не могла ничего делать без его согласия», — рассказала звезда в шоу «Неформат».

T-killah при этом заявлял, что не запрещает Mia Boyka использовать свое имя и треки, а затем и вовсе добавил, что певица пытается сделать из себя «жертву», а из него «плохого продюсера, который не умеет расставаться».

За что критикуют Mia Boyka

Певица не раз подвергалась критике за выбранные ею наряды. Например, в феврале пользователи Сети «напали» на Бойко за фотографию в облегающем платье. В комментариях были возмущены тем, что артистка не надела белье под и без того откровенный наряд.

На гала-ужине, приуроченном к VI церемонии вручения музыкальной премии BraVo, артистка появилась в бархатном платье с рюшами и белоснежном ободке. StarHit назвал образ Бойко «нарядом горничной».

Mia Boyka также подверглась критике за свой лексикон. Ларису Долину смутили слова, используемые молодой артисткой. Правда, Бойко не дала себя в обиду и вскоре во время одной из телепередач унизила старшую коллегу.

«Они привыкли быть звездами, к тому, что всегда нужны и актуальны. Ну пускай так думают. Просто, понимаешь, время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — говорила артистка, кивая в сторону Долиной.

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