Успенская объяснила, почему решила уйти от мужа после 33 лет брака

https://static.news.ru/photo/d7203790-66ce-11eb-a871-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

66-летняя королева шансона Любовь Успенская решила развестись с четвёртым мужем Александром Плаксиным. Артистка призналась, что устала тянуть на себе брак, который давно исчерпал себя.

Надо просто от себя, надо убирать это от себя, поменьше об этом думать. А думать только о хорошем, — рассказала Успенская журналистам Пятого канала.

Супруги давно живут порознь, Плаксин обосновался в Америке, а Успенская — в России. Отношения в паре давно не были идеальными, но долгое время Успенскую всё устраивало, она пыталась сохранить семью.

Жили, и неплохо жили, и использовали, а когда началось это всё, маски сняли, и я увидела, время было увидеть. Слава богу, избавилась от всей грязи, — призналась певица.

Она считает, что муж жил за её счёт. Плаксин не приносил в дом ни копейки, утверждает Успенская. Она не может простить мужчине загубленную жизнь дочери, певица уверена, что Татьяна стала принимать наркотики только по вине отца, который снабжал её запрещёнными веществами, чтобы завоевать внимание. При этом он покупал их на деньги Успенской.

Как ты можешь жить с этим, что ты натворил? Это всё твоя вина, всё, что случилось с Таней, — возмутилась королева шансона.

Теперь певица жалеет, что не заключила брачный контракт, ведь впереди бракоразводный процесс и раздел имущества: у пары несколько автомобилей, счета в банках, дом в Америке за 50 млн рублей и особняк в Подмосковье за 150 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Успенская забыла о конфликте с дочерью Татьяной и поздравила её с днём рождения. В своём Instagram певица написала, что 27 декабря 31 год назад стало для женщины самым счастливым днём в жизни. Именно тогда на свет появилась её дочь.