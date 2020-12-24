Успенская и Собчак встретились и помирились после скандальной программы

https://static.news.ru/photo/04ead534-45d9-11eb-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская и телеведущая Ксения Собчак более полугода не общались друг с другом из-за скандальной программы, и вот наконец разладу между звёздами пришёл конец. Они встретились и помирились.

Впервые после нашей программы с Ксюшей мы встретились. Мы понимаем, что не враги, — заявила певица на видео, на котором обнимает светскую львицу.

Собчак пояснила, что в первую очередь является журналистом, поэтому не нужно воспринимать её слова как попытку опорочить или обидеть человека, сообщает «Вечерняя Москва».

Конфликт между звёздами произошёл во время программы Собчак, на которой телеведущая, по мнению Успенской, провоцировала певицу вопросами о дочери Татьяне Плаксиной. В итоге артистка не выдержала и убежала из студии.

После конфликта с дочерью Успенская обратилась за помощью к психологу. Она потратила на него около 730 тысяч рублей. Через месяц после начала консультаций артистка ощутила первые положительные результаты. Сеансы терапии даются королеве русского шансона тяжело, на них она много плачет и чувствует себя обессиленной. Чтобы поправить своё здоровье, Успенская обратилась к медикам для чистки сосудов головного мозга. Также для релаксации певица решила приобрести люксовый автомобиль за 50 млн рублей, писал NEWS.ru.

Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После этого молодая женщина улетела в США к отцу, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона бранью.