Усович пошутил над «умершими с голоду» в пандемию комиками

https://static.news.ru/photo/857b3c0e-482a-11eb-acbc-fa163e074e61_660.jpg Ваня Усович Фото: vk.com/vanya_usovich

Комик Ваня Усович в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о том, чем ему запомнился уходящий 2020 год. По словам артиста, работы у него было предостаточно, ведь половина юмористов «умерли с голоду».

Ещё весной в период введения жёсткого режима изоляции многие представители российского шоу-бизнеса жаловались на то, что без концертов они теряют в доходах. Некоторые и вовсе заявляли о своём крайне бедственном положении. Однако обычные граждане в социальных сетях к подобным жалобам отнеслись скептически, неоднократно припоминая, что у артистов наверняка остались «круглые суммы» в запасе от прошлых заработков.

На эту тему в разговоре с телеведущим Иваном Ургантом и пошутил Усович, говоря об «умерших с голоду» комиках. По его словам, работы в 2020-м хватало. Он даже рассказал о выступлении через программу Zoom.

В один из дней проснулся в 9 утра, сделал чай, открыл ноутбук, подключился к трансляции дня рождения девушки, которая праздновал в Лос-Анджелесе и стал шутить, — сообщил Усович в эфире Первого канала.

Ведущей на этой вечеринке была певица Наталья Орейро, которая и представила комика зрителям.

Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Ургант во время своего вечернего шоу отпустил шутку, касающуюся выхода комика и его соведущего Дмитрия Хрусталёва из комы. Юмор, в частности, заключался в том, что после неприятного инцидента Хрусталёв стал острить лучше, что неоднократно подмечали зрители.