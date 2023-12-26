Условный срок, церковь, мнение об СВО: где сейчас актер Андрей Лавров

Фото: youtube.com/@user-lq9nz6vj6j

Андрей Лавров

Актер Андрей Лавров снялся в более 40 российских фильмах и сериалах, однако наибольшую известность ему принесла роль капитана Котова в сериале «След». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его жизни?

Как прославился Андрей Лавров

Лавров родился в Москве в 1976 году. Он с детства проявлял интерес к вокалу и поступил в ГИТИС на факультет режиссеры музыкального театра. Студентом актер пел в ресторанах и церковном хоре, а также получил место солиста московского казачьего ансамбля «Атаманский», а затем — вокалиста группы «Майор Вихрь». После окончания вуза работал режиссером в «Геликон-опере».

Артист дебютировал в кино в ленте «Черный ворон». Успех как к актеру к нему пришел в 2007 году после выхода телесериала «След». Образ капитана Котова Андрей Лавров также исполнил в спин-оффах «Садовник» и «След-52».

В 2013 году артист сыграл главную роль в триллере «Вирт: игра не по-детски», спустя три года вошел в актерский состав ленты «Восьмидесятые». Затем снялся в лентах «Чужая война», «Отцы», «Под напряжением». Также его можно увидеть в картинах «Универ», «Наша Russia. Яйца Судьбы», «Паутина», «Лютый-2», «СОБР».

За что Лавров получил условное наказание

19 марта 2021 года Андрея Лаврова задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Инспектор потребовал прекратить противоправные действия, однако артист продолжил преследовать его и размахивал ножом.

«Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!» —кричал актер.

В сентябре того же года Таганский районный суд Москвы вынес приговор актеру Андрею Лаврову. Он получил два года условно.

Чем сейчас занимается Андрей Лавров

В период условного наказания артист увлекался изготовлением браслетов из кожи и натуральных камней. Актер принимал заказы на изделия, которые создавал вручную.

В 2023 году Лавров вернулся к съемкам в кино. Он снялся в сериале телеканала ТНТ «Мендельсон», а также в лентах «Банда „ЗИГ ЗАГ“» и «Всем ветрам назло». Вдобавок артист значится в главных ролях сериала «Ректор», который на настоящий момент находится на стадии производства.

Актер ходит в церковь, но истовым православным себя не считает.

Что Андрей Лавров говорил о спецоперации

Андрей Лавров считает, что ему не стоит рассуждать на тему политики, поскольку его мнение никак не может повлиять на ситуацию в мире.

«В гробу я видал писать политические ролики, особенно ролики, касающиеся спецоперации. И не потому, что я думаю, что меня это не касается, потому что меня это касается, когда захожу и вижу, что происходит с ценами и с продовольствием. Другой вопрос, что я никаким образом не могу на это повлиять», — сказал он на своем YouTube-канале.

Артист отметил, что он старается избегать политических тем даже в общении с друзьями, которые являются патриотами России.

«У меня есть друзья, и все они патриотичные люди, за Россию. Они за это искренне переживают. Я бы может тоже кричал „Ура России!“, но у меня есть некоторые вопросы, на которые я не могу найти ответы, что не позволяет мне с искренним чувством души кричать „Ура Россия!“. Против России и за Украину что-то втапливать, я тоже не могу, потому что я думаю, что там тоже не все так патриотично и правильно», — отметил Лавров.

Читайте также:

«След», онкология, поцелуй с Абдуловым: как живет актриса Ольга Копосова

«Бригада», спектакли, три брака и дети: куда пропал актер Михаил Жигалов

Израиль, мечта сыграть Путина, театр: как сейчас живет Виктор Вержбицкий