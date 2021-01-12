Ушёл из жизни известный продюсер Владимир Кауфман

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Скончался известный петербургский продюсер Владимир Кауфман. Об этом сообщил его друг и коллега, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман. Я знал Володю очень много лет. <...> В группе «Ласковый май» он был режиссером-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя» в Санкт-Петербурге, где было продано 18 тысяч билетов. В этой программе принимали участие Юра Шатунов, Верка Сердючка, а также группа «Ласковый май». Вечная память Володе, — написал Разин в Instagram.

О причинах смерти Кауфмана Разин не сообщил. Подробнее высказался известный эстрадный исполнитель Виктор Салтыков. По его словам, Кауфман ушёл из жизни после продолжительной болезни, которую он скрывал от общественности.

До последнего держался и скрывал в тайне — не все знали, что он болел тяжело, — рассказал Салтыков в видеообращении к подписчикам.

Ранее NEWS.ru писал, что российский артист кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега Донатас Грудович.

Он рассказал, что снял вместе с Браматкиным четыре фильма и последние годы для его друга были очень плодотворными. Браматкин, по словам Грудовича, «расцветал в кадре, но угасал дома без работы».