Ушла из жизни звезда «Санта-Барбары» Тони Китэйн

https://static.news.ru/photo/4417ea48-b0c9-11eb-a8f0-96000091f725_660.jpg Тоуни Китэйн Фото: Bob Noble/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса и модель, звезда сериала «Санта-Барбара» Тони Китэйн скончалась в возрасте 59 лет в Калифорнии, передаёт The New York Times со ссылкой на дочь покойной. Причина смерти не уточняется.

Джулия Тони Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего (Калифорния, США). В начале 1980-х годов активно снималась в кино и на телевидении. Её приглашали в такие проекты, как «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984). Наибольшую известность Китэйн получила благодаря роли в телесериале «Санта-Барбара» (1984), а также участию в нескольких клипах группы Whitesnake, за солистом которой — Дэвидом Ковердэйлом — актриса была замужем с 1989 по 1991 год.

Ранее сообщалось, что первый продюсер певицы Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин скончался 1 мая в возрасте 77 лет. Об этом рассказал на своей странице в Instagram его друг Хизри Байтазиев. Покойный также стоял «у истоков создания таких коллективов, как «Лейся песня», «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Надежда».