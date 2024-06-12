Ушла из жизни певица Франсуаза Арди Певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет

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Известная французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет, сообщает телеканал BFMTV. Это подтвердил ее сын, музыкант Тома Дютрон, который оставил в соцсетях пост с подписью «Мама ушла» и ее фотографией.

Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась. Француженке с культовым и вневременными стилем, ведущей фигуре движения «йе-йе» было 80 лет, — уточнили журналисты.

Известно, что многие годы певица боролась с лимфомой. В 2019 году у нее обнаружили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года она рассказала, что больше никогда не сможет петь.

Ранее американская певица Тина Тернер, она же «королева рок-н-ролла», умерла в возрасте 83 лет в Швейцарии. Представитель артистки заявил, что мир остался без легенды музыки и примера для подражания. Тернер была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности.

В конце апреля в возрасте 96 лет ушел из жизни американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

До этого стало известно, что в Иерусалиме после долгой болезни в возрасте 68 лет скончалась актриса Ольга Катаева. Российскому зрителю она особенно запомнилась ролью в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье», где ее партнером был Эммануил Виторган.