«Регинка трижды»: Пригожин и Валерия разболтали секрет Тодоренко Super.ru: Пригожин и Валерия рассказали о третьей беременности Регины Тодоренко

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия проговорились, что телеведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка от певца Влада Топалова. Звездная пара рассказала об этом на афтепати шоу «Маска», сообщает Super.ru. Инсайдер подтвердил изданию эту информацию.

Шестой сезон пролетел так быстро, уже столько детей разных родилось. [Валерия] на проекте дважды бабушкой стала, — сказал Пригожин.

Валерия, подхватив слова супруга, сказала: «Регинка (Тодоренко. — NEWS.ru) трижды [беременна]». Продюсер на это коротко отреагировал: «Ну да».

Тодоренко и Топалов воспитывают двух сыновей. Первенцу Михаилу уже шесть лет, младшему Мирославу — всего два года.

Ранее Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и к СМИ. Отмечается, что причиной для иска стало одно из интервью Мишиной, в котором она заявила, что стала «литературным рабом» телеведущей.

До этого Тодоренко сообщила, что не водит своих сыновей в детский сад, чтобы избежать стресса и истерик. По ее словам, у них с Владом Топаловым был негативный опыт со старшим сыном, который так и не смог адаптироваться к детскому коллективу, после чего они по совету психолога оставили детей дома.