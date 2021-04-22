«Урою её»: Боня пообещала победить Собчак в открытом конфликте

https://static.news.ru/photo/a3019766-a3fe-11eb-b35e-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала о своих отношениях с бывшей ведущей шоу Ксенией Собчак. По её мнению, светская львица не идёт с ней на открытый конфликт из-за страха. Об этом Боня заявила на YouTube-канале YesNoYes.

Как рассказала модель, Собчак испытывает к ней неприязнь, но в лицо это не высказывает, потому что понимает, что её «уроют».

Собчак — такая овечка, никогда не идёт со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром. Потому что понимает — я такой человек, что урою её. Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует, — отметила Боня.

В доказательство своих слов Боня напомнила, что Собчак недавно её разблокировала в Instagram, а когда она спросила о причинах блокировки, та заявила, что это был глюк соцсети.

Она также рассказала, что с другой бывшей участницей «Дома-2», Алёной Водонаевой, они всегда ругались открыто и говорили, что думают друг о друге прямо в глаза.

Боня добавила, что лучше с ней не ссориться, она умеет постоять за себя, ведь выросла она в провинции.

Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла слова модели о дорогих услугах ЖКХ на её вилле в Монако, когда та пожаловалась, что ей приходится платить по 500 евро за свет в Европе. Она сыронизировала, что ностальгия по российским цена загнала Боню в самый потаённый уголок.