Урганта не позвали вести «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Ургант

Иван Ургант впервые в этом году не будет вести фестиваль «Алые паруса», который ежегодно проходит на Дворцовой площади в Петербурге в честь выпускников. Кандидатура ведущего не была согласована, пишет Teleprogramma.pro.

Праздник состоится 24 июня. Выпускники распрощаются со школой и встретят рассвет под популярные хиты исполнителей российской эстрады. В марафоне будет три отделения, у каждого — свой хедлайнер. Известно, что в первом отделении им станет джипси-фолк-рок-группа The Hatters.

Хедлайнером второго отделения будет певица Полина Гагарина. Имя третьего участника держится в секрете, но организаторы обещают, что его появление станет самым настоящим подарком для выпускников.

В этом году для выпускников исполнят свои лучшие хиты Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и Galibri & Mavik.

Ранее сообщалось, что телеведущий Тигран Кеосаян сочтёт «плевком в лицо», если Первый канал вернёт «Вечернего Урганта» в сетку вещания. По его мнению, Иван Ургант — не предатель, но его появление в эфире будет неуважением к тем, «кто сейчас в окопах».