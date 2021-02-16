Ургант заметил, как похудела певица МакSим

Певица МакSим, которая около года назад объявила о завершении своей творческой карьеры, снова вернулась на сцену. Она пришла на шоу «Вечерний Ургант», чтобы рассказать о своём новом треке.
Телеведущий Иван Ургант удивился тому, как девушка похудела, уточнив, занимается ли она каким-нибудь спортом. Певица ответила утвердительно: она увлекается боксом, занимается большим теннисом и конкуром.
На шоу МакSим
Как ранее писал NEWS.ru, в январе 2021 года Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Артистка попала в серьёзную аварию, которая серьёзно ударила по её здоровью. На фото, опубликованных в её соцсетях, артистка заметно похудела и раскрепостилась, считают фанаты. Многие из них заявили, что МакSим выглядит «сногсшибательно».