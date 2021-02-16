Ургант заметил, как похудела певица МакSим

https://static.news.ru/photo/3cc1607e-70d9-11eb-85ed-96000091f725_660.jpg Фото: Вечерний Ургант / youtube

Певица МакSим, которая около года назад объявила о завершении своей творческой карьеры, снова вернулась на сцену. Она пришла на шоу «Вечерний Ургант», чтобы рассказать о своём новом треке.

Телеведущий Иван Ургант удивился тому, как девушка похудела, уточнив, занимается ли она каким-нибудь спортом. Певица ответила утвердительно: она увлекается боксом, занимается большим теннисом и конкуром.

На шоу МакSим призналась , что не любит тренажёрные залы, потому что ходит туда «страшненькой» и привлекает к себе слишком много внимания. Поэтому она предпочитает заниматься физкультурой.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе 2021 года Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Артистка попала в серьёзную аварию, которая серьёзно ударила по её здоровью. На фото, опубликованных в её соцсетях, артистка заметно похудела и раскрепостилась, считают фанаты. Многие из них заявили, что МакSим выглядит «сногсшибательно».