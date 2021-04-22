Ургант высмеял заявление Грефа о переизбытке денег в мире

Иван Ургант посмеялся над заявлением Германа Грефа о том, что сейчас в мире наблюдается «невиданный избыток денег». Ведущий популярного шоу нашёл это высказывание крайне смешным и сразу перевёл его в остросоциальную тему в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Глава «Сбера» сообщил, что сейчас для компаний сложился наиболее удачный момент для выхода на биржу и первичного размещения акций. На что Ургант
Вот сколько в стране нашей борются с избытком денег, сколько наши чиновники не стараются, а всё равно идёт избыток. Уж они и так, и так. Они уже и жён просят помогать, и матерей, и детей, а всё не получается. Как нам бороться? Что, нам ещё раз эти бордюры и плитку в центре Москвы перекладывать? Надо создать новую государственную структуру по борьбе с избытком денег в мире. А нельзя. Уже есть Фонд кино, — высказался популярный телеведущий.
Прошёлся Ургант и по самому Грефу: раз финансист называет избыток денег «невиданным», значит, его никто и не видел.
На что полковник Захарченко подумал: «Что, вторую мою квартиру нашли?» — тут же пошутил по этому поводу ведущий.
Как сообщалось ранее, российский телеведущий Иван Ургант в новостной рубрике своего шоу «Вечерний Ургант» уделил особое внимание заметке, в которой сказано, что на Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей. Он предложил зрителям посчитать, из чего складывается такая огромная сумма.