Ургант высмеял заявление Грефа о переизбытке денег в мире

https://static.news.ru/photo/557c4f54-a3c7-11eb-b70e-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант посмеялся над заявлением Германа Грефа о том, что сейчас в мире наблюдается «невиданный избыток денег». Ведущий популярного шоу нашёл это высказывание крайне смешным и сразу перевёл его в остросоциальную тему в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Глава «Сбера» сообщил, что сейчас для компаний сложился наиболее удачный момент для выхода на биржу и первичного размещения акций. На что Ургант предложил создать структуру по борьбе с избытком денег в мире.

Вот сколько в стране нашей борются с избытком денег, сколько наши чиновники не стараются, а всё равно идёт избыток. Уж они и так, и так. Они уже и жён просят помогать, и матерей, и детей, а всё не получается. Как нам бороться? Что, нам ещё раз эти бордюры и плитку в центре Москвы перекладывать? Надо создать новую государственную структуру по борьбе с избытком денег в мире. А нельзя. Уже есть Фонд кино, — высказался популярный телеведущий.

Прошёлся Ургант и по самому Грефу: раз финансист называет избыток денег «невиданным», значит, его никто и не видел.

На что полковник Захарченко подумал: «Что, вторую мою квартиру нашли?» — тут же пошутил по этому поводу ведущий.

Как сообщалось ранее, российский телеведущий Иван Ургант в новостной рубрике своего шоу «Вечерний Ургант» уделил особое внимание заметке, в которой сказано, что на Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей. Он предложил зрителям посчитать, из чего складывается такая огромная сумма.