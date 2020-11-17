Ургант высмеял вымогателей Дзюбы, требовавших со спортсмена 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a160658c-288d-11eb-8fca-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Иван Ургант в своём вечернем шоу на Первом канале вдоволь посмеялся над вымогателями Дзюбы, которые требовали за интимное видео спортсмена 5 млн рублей. Из-за этого футболист даже пожаловался в правоохранительные органы.

В свойственной ему манере Ургант заявил , что, мол, отправил бы и своё видео за гораздо меньшую сумму, например за 100 тыс. рублей.

Год для нас, артистов, тяжёлый, корпоративов нет. За 100 тысяч рублей я сам вышлю своё видео. Вот куда скажете, туда и пошлю его, — потешался над ситуацией артист.

Его поддержал коллега Александр Гудков, предложивший помощь в таком «денежном» деле. Ургант принялся рассуждать, что такое видео будет уже стоить дороже — 120 тыс. рублей. При этом артисты торжественно пообещали сопроводить видео профессиональным светом, музыкой и даже аплодисментами в «нужном месте».

Не стыдно будет показать и на детском дне рождения, — свёл к полному фарсу скандальную историю со спортсменом Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов в эфире телеканала НТВ выступил с критикой футболиста Артёма Дзюбы, интимное видео с участием которого неизвестный «слил» в Сеть. По словам парламентария, игрок такими темпами может дойти до прогулок по парку в плаще на голое тело, распахивая его перед девушками.