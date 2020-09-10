Ургант высмеял урок с захватом заложников в тюменской школе

https://static.news.ru/photo/a068d8b8-f36c-11ea-9123-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант в своей программе вспомнил про урок в школе № 2 Ишима в Тюменской области, во время которого пятиклассников «взяли в заложники террористы».

Шоумен напомнил о том, что в классе находился ребёнок со слабым сердцем, которому стало плохо. После урока родителям одного из учеников, страдающего сердечным заболеванием, пришлось вызывать скорую помощь.

Нужно понимать <...> нельзя всё-таки, чтобы детям с заболеванием сердца преподавали люди с заболеванием мозга, — цитирует URA.RU Урганта.

В тюменской школе 4 сентября прошёл урок по ОБЖ. В рамках борьбы с терроризмом пятиклассников «взяли в заложники», направив на них огнестрельное оружие. Правда, администрация учебного заведения забыла предупредить детей и их родителей о таком эксперименте. На фотографиях, опубликованных в Сети, видно, как в классе сидят мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них стоит на подоконнике, некоторые дети закрывают головы руками. По словам директора школы Татьяны Изох, родители исказили информацию, поэтому с ними была проведена разъяснительная работа. Она также добавила, что на публикацию в Интернете уже отреагировали местные органы управления образования, писал NEWS.ru.