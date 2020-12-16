Ургант высмеял удаление миллионов порнороликов с Pornhub

https://static.news.ru/photo/c62b1b78-3f9e-11eb-95e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял новость о том, что порнографический сайт Pornhub удалил несколько миллионов загруженных пользователями роликов.

По его словам, портал после изменения политики сервиса удалил видео от неподтверждённых пользователей. Ургант пошутил, что теперь нельзя будет увидеть видео с бывшим генеральным прокурором Юрием Скуратовым. Речь идёт о записи 1999 года, на которой человек, похожий на него, занимался сексом с двумя девушками. После трансляции ролика в эфире программы «Вести» генпрокурора сняли с должности.

Если вы всё-таки захотели посмотреть домашнее порно от неподтверждённого источника, то всегда можно включить «Международную пилораму», — заключил ведущий.

Ранее стало известно, что американские платёжные системы Visa и Mastercard приостановили обслуживание платежей пользователей порнографического сайта Pornhub из-за роликов, содержащих запрещённые сцены. Обе компании начали расследование в отношении Pornhub после того, как американское издание New York Times обвинило сайт в распространении видео со сценами насилия и жестокого обращения с детьми. Pornhub опроверг наличие такого контента.

В Mastercard также заявили, что продолжают расследование по поводу наличия потенциально незаконного контента на других веб-сайтах. Между тем ряд порноактёров и ранее жаловались на трудности с финансовыми транзакциями при получении денег от порнографических сайтов.

На американском сайте для взрослых Pornhub Россия заняла третье место среди самых популярных стран. По тегу страны можно найти 125 тысяч роликов. В топ также вошли Япония, у отметки которой 368 тысяч записей, Великобритания с 138 тысячами видео, Германия (122 тысячи) и Индия (78 тысяч), писал NEWS.ru.