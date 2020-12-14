Ургант высмеял просьбу Голиковой «не пить три дня до и после» вакцинации

https://static.news.ru/photo/3e6a4d78-3e75-11eb-b268-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Ургант пошутил над сокращением сроков отказа от алкоголя при вакцинации. Если раньше речь шла о 56 и даже 42 днях до и после вакцинации, в которые нельзя принимать алкоголь, то сейчас сроки резко «сократились» до шести дней.

Поводом послужила просьба зампреда правительства Татьяны Голиковой не пить «хотя бы три дня до и три дня после вакцинации», с которой она обратилась к россиянам. Ургант по этому поводу пошутил, что «не надо идти на уступки», пока прививку не разрешат ставить и пьяным пациентам.

В целом шутка в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале выглядела так:

Цитата Татьяны Голиковой: «хотя бы три дня до и три дня после вакцинации». Я удивлен, что в цитату не вошла фраза: «Христом Богом молю!»

Далее шоумен продолжил, что шансы на национальную вакцинацию «начали расти».

О чём мы говорим? Власти идут на уступки. Я считаю, что мы не должны соглашаться, давайте их еще промаринуем пару недель, и вакцинироваться можно будет только пьяными, — сыронизировал ведущий популярного шоу.

Вице-премьер Татьяна Голикова, призывая отказаться на какое-то время от алкоголя на время вакцинации, аргументировала это тем, что нужно время для формирования иммунитета после введения двух доз препарата. Просьба Голиковой вызвала у многих некоторое замешательство своими противоречивыми аргументами, так как люди не поняли, сколько же на самом деле нужно времени для «формирования иммунитета» и кто это высчитал, что и подметил Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Голикова заинтриговала и даже насторожила большую часть нашего мужского населения, доверительно сообщив, что после завершения второго этапа вакцинации необходимо воздерживаться от алкоголя целых 42 дня. Естественно, тут же возник резонный вопрос, отчего надо соблюдать сухой закон именно сколько времени, а не 30 или даже 50 дней.