Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах

https://static.news.ru/photo/8952e4f4-ab21-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над актёром Алексеем Паниным из-за скандала на похоронах актера Михаила Кокшенова.

В эфире Первого канала ведущий программы «Вечерний Ургант» выразил уверенность, что актёр, которого якобы выгнали с похорон коллеги за грубое замечание в адрес покойного, «лучше всех в нашей стране знает, что такое дно». Об этом он сказал, комментируя погружение российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины.

Как выглядит глубоководный аппарат „Витязь“? Это Алексей Панин, актёр, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно, — пошутил Ургант.

Ранее NEWS.ru писал о том, что видео с актёром Алексеем Паниным, устроившим скандал на похоронах Кокшенова, появилось в Интернете. Сам актёр опроверг информацию о якобы устроенном им дебоше.