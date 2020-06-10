Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над актёром Алексеем Паниным из-за скандала на похоронах актера Михаила Кокшенова.
В эфире Первого канала ведущий программы «Вечерний Ургант»
Как выглядит глубоководный аппарат „Витязь“? Это Алексей Панин, актёр, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно, — пошутил Ургант.
Ранее NEWS.ru писал о том, что видео с актёром Алексеем Паниным, устроившим скандал на похоронах Кокшенова, появилось в Интернете. Сам актёр опроверг информацию о якобы устроенном им дебоше.
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