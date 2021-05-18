Ургант высмеял долгожительство Жириновского в Госдуме

Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу в очередной раз пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В этот раз шоумен высмеял долгожительство политика в Госдуме, пишет НСН.
Накануне Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Напомнив об этом, Ургант заявил, что пока строились планы закрыть передачу, с фасада здания Госдумы отвалилась буква «А».
Пока нас закрывал Жириновский, Вселенная восстанавливала баланс. Нас закрывали в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква «А», — отметил он.
Ургант добавил, что, вероятно, ветер, сорвавший букву, был западным. Он также предположил, почему сорвалась именно буква «А», а не «Г», например.
«А» была прибита гвоздями, а «Г» держится на том же, на чём Владимир Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме, — пошутил телеведущий.
Иван Ургант решил на всякий случай добавить, что имеет в виду самый крепкий клей, эпоксидный.
Ранее сообщалось, что шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В апреле Жириновский в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.