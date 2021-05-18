Ургант высмеял долгожительство Жириновского в Госдуме

https://static.news.ru/photo/581a2408-b7e9-11eb-9a2a-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу в очередной раз пошутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В этот раз шоумен высмеял долгожительство политика в Госдуме, пишет НСН.

Накануне Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Напомнив об этом, Ургант заявил, что пока строились планы закрыть передачу, с фасада здания Госдумы отвалилась буква «А».

Пока нас закрывал Жириновский, Вселенная восстанавливала баланс. Нас закрывали в Останкино, а с фасада Госдумы упала буква «А», — отметил он.

Ургант добавил, что, вероятно, ветер, сорвавший букву, был западным. Он также предположил, почему сорвалась именно буква «А», а не «Г», например.

«А» была прибита гвоздями, а «Г» держится на том же, на чём Владимир Жириновский держится последние 30 лет в Госдуме, — пошутил телеведущий.

Иван Ургант решил на всякий случай добавить, что имеет в виду самый крепкий клей, эпоксидный.

Ранее сообщалось, что шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В апреле Жириновский в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.