Ургант станцевал после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы Ургант показал, как танцует после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Иван Ургант поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеоролик с танцем в грузинском дворике. Видео появилось после новостей об отмене выступления артиста на вечере памяти барда Булата Окуджавы.

Урганта недавно из списка звезд концерта «Заезжий музыкант» в Москве. Мероприятие посвящено столетию со дня рождения Окуджавы. Концерт состоялся 11 мая. Причины изменений в программе организаторы мероприятия не раскрыли.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что лента «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получила прокатного удостоверения. Это означает, что фильм не будут показывать на территории России.

Общественный деятель полагает, что фильм не стоит показывать в России, поскольку его режиссером является муж журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Николай Солодников. Бородин также назвал Урганта русофобом и заявил, что продюсером проекта выступил Александр Сокуров. По мнению Бородина, все вышеперечисленные знаменитости «занимают антироссийскую позицию».