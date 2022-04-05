Telegram-канал: Ургант продаёт недвижимость в России

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Иван Ургант в экстренном порядке продаёт свою элитную недвижимость в России. Информация о том, что он уже провёл пару переговоров о продаже апартаментов в «Москва-сити» и элитный особняк в Подмосковье в «Горках-10».

Также источник сообщает , что одновременно телеведущий ведёт переговоры о возможной покупке жилья в Израиле или в Грузии. По данным канала, в Тбилиси артисту приглянулись апартаменты площадью 140 квадратных метров.

По данным Telegram-канала, недавно вернувшийся в Москву Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи могли подать документы на «объединение». У самого телеведущего есть гражданство этой страны с 2018 года. Это позволяет его жене и детям получить израильское гражданство по упрощённой схеме.

Ранее режиссёр Эдуард Бояков, прославивший Ольгу Бузову на сцене МХАТа, высказал свою позицию относительно звёзд, покинувших Россию. Особенно досталось от Боякова Ивану Урганту, который находился со своей семьёй в Израиле, а затем вернулся в Москву.