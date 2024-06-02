Ургант согласился вести шоу, в успехе которого сомневался до последнего Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего вечернего шоу на ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего шоу на Первом канале. В подкасте Kuji на YouTube он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас на ТВ огромное количество таких передач и это значит, что «все получилось», добавил артист.

Я не верил в то, что на телевидении возможно шоу, которое построено по принципу late night. Но сейчас я включаю большое количество каналов и вижу — есть. Все получилось! — поделился Ургант.

В эфире подкаста Ургант также обсудил с ведущими Тимуром Каргиновым и Андреем Коняевым сериалы Netflix, любимые фильмы, шоу Пирса Моргана, отечественную и зарубежную музыку, а также детское кино. При аудитории канала в 801 тысячу подписчиков подкаст с его участием набрал к 1 июня более 179 тысяч просмотров.

Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма противоречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы. Другие комментаторы согласились, что профдеформация Ивана Урганта мешает ему общаться с людьми.