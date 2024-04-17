Ургант «разнес зал» после звонка Эрнста во время съемок КВН Эрнст позвонил Урганту во время съемок КВН

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст во время съемок КВН позвонил Ивану Урганту и публично поздравил его с днем рождения, передает 7days. Сообщается, что ведущий несколько раз пошутил во время разговора и «разнес зал».

Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: «С днем рождения!», — рассказал участник команды «Бывшие».

Ургант 16 апреля отметил 46-летие и опубликовал в соцсети свое счастливое фото. Актриса и телеведущая Алла Михеева в соцсети поздравила шоумена с днем рождения и напомнила о его авторской передаче «Вечерний Ургант». Артистка призналась в любви к Урганту и его программе. Михеева посвятила имениннику ролик из отрывков передачи «Вечерний Ургант», которая впервые вышла в эфир 16 апреля 2012 года.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Она обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».